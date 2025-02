Madre mexicana regresa a Estados Unidos para ver a sus hijos tras 14 años de ser deportada.

Marilú Montalvo regresa tras 14 años

Deportación injusta y dolorosa

Lucha por reunirse con hijos Marilú Montalvo, de 40 años y originaria de la Ciudad de México, logró regresar este lunes al país norteamericano para reunirse con sus hijos tras 14 años de separación. Visiblemente contenta y con maletas en mano, llegó sola hasta el puerto internacional de San Ysidro para cruzar, luego de haber sido deportada en el 2010. La afectada relató que "mi exmarido, y la mujer con la que él estaba teniendo una relación extramarital, me denunciaron ante las autoridades migratorias", lo que marcó el inicio de su amarga experiencia. En medio de su dolor y lucha, compartió: "Estás muerta en vida, pero con una esperanza", expresando la mezcla de sufrimiento y anhelo que la acompañó durante tantos años. Marilú Montalvo describió su situación al afirmar: "Es muy difícil, estás muerta en vida, pero con una esperanza muy dentro de ti no disfrutas nada, no eres feliz cada momento de tu vida, tienes mucho miedo de no darles la protección el amor, el cuidado a tus hijos es muy doloroso". Recordó también aquel día trágico cuando, en el cumpleaños de una de sus hijas, agentes vestidos de civiles irrumpieron en su hogar y le advirtieron: "Me dijeron que yo iba a ser deportada, que le avisara al papá de mis hijos para que él los recogiera, porque a mí me iban a deportar; me quitaron a mi bebé que entonces tenía dos años, le entregaron los niños a él y me deportaron. Es morir en vida". La separación forzada la llevó a ver a sus hijos en contadas ocasiones y de manera clandestina, enfatizando su reencuentro al recordar:

«la primera después de tres años, en este mismo lugar (en el cruce fronterizo), mi bebé ya tenía cinco años y mi niña nueve, y después los volví a ver cuando mi niño ya tenía 13 años y mi niña 17. Ahorita mi hijo tiene 16 años y mi hija cumplirá 19». Aunado a la angustia de la separación, enfatizó lo complejo de vivir bajo el estigma de la deportación al señalar que “es muy difícil, es estar muerta en vida, pero con una esperanza muy dentro de ti, no disfrutas nada, no eres feliz”. Te puede interesar: Niña de 11 años se quita la vida tras sufrir acoso escolar por su estatus migratorio Su historia se entrelaza con la ayuda recibida por parte de la organización ‘Dreamers Moms’, coordinada por la activista Yolanda Varona, quien facilitó el contacto con un abogado y el proceso para obtener la visa tipo “U”. Con determinación, la madre afirmó: “no quité nunca el dedo del renglón; una mamá siempre va a luchar contra viento y marea, contra todo”, subrayando su inquebrantable instinto de protección y amor.

Desafíos para recuperar vínculos y denunciar irregularidades Si bien ya pudo ver a sus tres hijas mayores, fruto de otra relación, Marilú Montalvo reconoce que el reto ahora es ganarse el cariño de sus hijos más pequeños, a quienes confesó: “Viene una etapa muy difícil, eran muy pequeños cuando todo sucedió, sé que me quieren ver, hablo con ellos, pero sí los he visto confundidos; me perdí prácticamente su vida y no va a ser fácil”. La madre también denunció la irregularidad de su deportación al manifestar: “la verdad siento que fue muy ilegal, porque no eran agentes de migración. Pero me dicen que reciben una llamada de que soy ilegal en el país, y que por lo pronto me van a deportar, que le hable al papá de los hijos, para que los recoja, porque yo voy a ser deportada”.

Con la visa “U” en mano, válida por cuatro años, Marilú Montalvo expresa su firme intención de buscar la residencia legal para no volver a separarse de sus hijos. Finalmente, entre nervios y alegría, concluyó su emotivo relato agradeciendo: “Gracias a Dios estoy aquí estoy viva y pues Dios me concedió este milagro de regresar (…) yo sé que no voy a recuperar el tiempo perdido, eso ya lo perdí, su niñez la perdí, la verdad en este momento no sé cómo dirigirme a ellos porque mi cabeza todavía visualiza bebés”. FUENTE: EFE / TELEMUNDO

