“Pudo haber sido complicado para mi y efectivamente una película en inglés que no es mi idioma, que no estoy acostumbrada a ello, con actores como Ethan Hawke. Lo tenía todo para que fuera un gran susto y no solo no fue un gran susto, sino que fue una de las experiencias más divertidas que más me han aportado en mi vida”.

La famosa actriz revela los detalles en lo que se parece a su personaje en la película: “Me parezco mucho en ella, en lo unidora de gente, de amigos, de familia y me gusta mucho y ella también lo es, pero yo me meto mucho más en la vida de todo el mundo, te lo puedo asegurar”. Archivado como: Maribel Verdú Raymond & Ray

“Ya quisiera ser yo como Lucía, tengo muchas cosas de Lucía, pero no, ojala fuera como ella de autosuficiente, como ella de libre, de pocos prejuicios, yo tengo todos esos defectos. Realmente en lo que me parezco a ella son en las ganas de vivir, de los disfrutona que soy, en disfrutar cada momento”.

¿Cómo fue estar bajo la dirección de Rodrigo García?

Anteriormente, Maribel Verdú reveló que es un sueño el haber trabajado con el director Rodrigo García: “Yo conozco el cine de Rodrigo desde niña, he visto todas sus películas, lo he visto en lo que ha dirigido aunque no fueran suyas. Y siempre cuando me preguntaban, que cual era mi sueño de director, yo siempre decía Rodrigo García”.

“Y de repente llegó y me llamó y yo no me lo podía creer. Entonces, en esta vida miras mucha gente y tienes unas expectativas creadas que se te van rápido y dices ‘dios mío porque habré conocido a esta persona que admiraba’ y te decepciona. En el caso de Rodrigo no solo no te decepciona, si no que aumenta mi admiración hacia él como cineasta y como persona”. Archivado como: Maribel Verdú Raymond & Ray