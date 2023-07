Óyenos Audio es la nueva plataforma de Mundo Now, un espacio en el que podrás encontrar los mejores podcasts como ‘Ángeles en tu mundo’, el programa que despertará en ti la conexión especial que siempre has tenido por derecho de conciencia al reino angelical conducido por Geovana Aispuro ESCUCHA AQUÍ . Maribel Guardia ha hecho una impactante confesión al recordar a su hijo Julián.

¿Qué es lo que pasa con Maribel?

En su último encuentro con los medios dentro del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la actriz platicó por con la prensa a quien le compartió cómo estos meses sin su hijo, además de la decisión que tomó para el descanso eterno de las cenizas del mismo.

También reveló que su última voluntad es que aun muerta siga junto al cantante, por lo que no lo llevará hasta Juliantla, Guerrero, donde descansa el padre Julián. «Yo sé que tal vez en un futuro me gustaría ponerlas en una iglesia cerca de la casa y que si algún día yo me muero, que me pongan junto a él».