Maribel Guardia sorprende con conmovedor mensaje para su hijo

Maribel Guardia recuerda a Julián Figueroa.

José Julián, apoyo en su duelo.

Nieto debutará en teatro.

A 15 meses de la muerte de Julián Figueroa, su madre, Maribel Guardia, lo recordó con emotivas palabras.

La actriz expresó el profundo dolor que sigue sintiendo por la pérdida de su único hijo.

A pesar de sus esfuerzos por seguir adelante, Maribel continúa de luto y recuerda a Julián todos los días.

Recientemente, compartió una fotografía de Julián sonriente junto a su perro.

Esta publicacion la realizó con motivo a conmemorarse 15 meses de la partida del su hijo

En el post, Maribel confesó que extraña a su hijo y que su ausencia sigue siendo devastadora.

«15 meses que te fuiste. En este día siempre me quito la armadura con la que me visto y me quedo desnuda de tristeza, siempre me derrumbo»

«Te extraño papito ” publico la actriz