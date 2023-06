Maribel Guardia rompe silencio tras dos meses de la muerte de su hijo

Fue a través de una entrevista exclusiva para People en Español, donde la actriz Maribel Guardia dio a conocer su sentir luego de dos meses de la muerte de Julián Figueroa. Cabe mencionar que desde ese entonces ha estado concentrada en sus actividades laborales ¿para ocultar su dolor?

«Yo estoy en medio del proceso, trabajo en ello todos los días, tengo días buenos, y otros no tanto. Si me ven trabajando es en buena parte como una terapia de ocupación que me aconsejó mi tanatóloga, pero no creo llevar ni la mitad del proceso», mencionó la cantante.