Al inicio se había pensado que se trataría de un 'arreglito' estético pero no fue así, pues Maribel Guardia compartió que le diagnosticaron una anomalía, por lo que tendrá que acudir a un quirófano para descartar que sea algo maligno y pueda llegar a afectar severamente a su salud.

"Lo de mi mamá que Dios bendito la operaron y salió excelente, fue un éxito la operación, ahora hay que ver más adelante si le pueden dar quimios pero por lo pronto esto fue una gran resolución en lo que levantan lo de su corazoncito… Te pueden operar el seno, el espíritu no hay quién te lo opere, la actitud es muy importante", comenzó argumentando Maribel Guardia.

La actriz asegura que se realizó varios estudios y le detectaron una anomalía

“Estuve muy deprimida con lo de mi mamá, pero curiosamente la que me levantaba era ella… Yo también me hecho muchos examencitos, por ahí tengo que hacer algún arreglito en enero”, ante esto los medios preguntaron si sería alguna modificación en su cuerpo, “Ojalá fuera estético, no. Es una operación que tengo que hacerme”, añadió Maribel Guardia ante las cámaras del programa ‘De Primera Mano’.

Posteriormente la prensa preguntó si se trataba de algo delicado y con toda la sinceridad del mundo la actriz costarricense respondió, "No, gracias a Dios no porque me hice la biopsia y estaba bien, pero seguro tengo que operarme en enero. Algo ahí, pero no lo voy a decir ahora, luego les cuento", finalizó la también cantante.