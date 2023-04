En su encuentro con los medios, Maribel reveló que está consciente de que su pequeño y adorado nieto José Julián no siempre estará con ella, debido a que su nuera Imelda Tuñón es una mujer muy joven que puede rehacer su vida, Maribel Guardia se captó un poco más tranquila por los hechos ocurridos.

Sin embargo, resaltó que siempre estará cerca de su nieto y que es su adoración, pues Imelda no es el tipo de persona que la alejaría de su pequeño. , “pero siempre voy a estar cerca de él para protegerlo y cuidarlo porque sé que es lo que hubiera querido mi hijo Julián”, dijo a los medios.

“Sé que no es mi hijo, sé que tal vez no siempre va a estar conmigo mi nieto, porque la mamá es joven y es muy bella, seguramente en algún momento se casará”, reveló la madre del fallecido cantante Julián Figueroa sobre su nuera Imelda Tuñón a los medios de comunicación.

“Hoy estuve jugando con él, me hizo tirarme del tobogán 10 veces, vengo apaleada de verdad, él cree que tengo seis años como él y ahora me tiene por todos los toboganes, pero lo disfruto tanto”, le dijo la actriz de la obra de teatro ‘Lagunilla Mi Barrio’ a la prensa.

Recientemente, la ex esposa de Joan Sebastian ha estado compartiendo tiempo con José Julián, hijo de Julián Figueroa, pues Imelda Tuñón le da la oportunidad a su suegra de que pasen tiempo, además de que se quieren bastante. La actriz resaltó tener un enorme amor por su nieto, y disfrutar el tiempo con él.

Maribel Guardia revela que la podrían separar de su nieto: Agradece el apoyo incondicional de su hermana, que es como una madre para ella

Por otro lado, resaltó que fue muy importante cuidar a que José Julián, su nieto, no viera a su papá en el ataúd, puesto a que iba iba a ser un hecho bastante traumático que lo pudo haber marcado de por vida. “Necesito darle mucha fortaleza y darle mucha calidad de tiempo a mi niño, está viviendo un duelo diferente. Gracias a Dios no lo vio en el ataúd (a su papá Julián).

Por otro lado, a su hermana que es como una madre para ella, le agradeció por siempre haberla apoyado, incluso en criar a Julián y ahora con su muerte. “mi mamita es una fortaleza para mí, ella me ayudó a criar a Julián de chiquito, porque yo siempre cargaba con mi niño a todos lados. Cuando me iba de viaje, ella era quien me lo cuidaba, mientras yo cantaba”, reveló.

(PARA VER LA ENTREVISTA COMPLETA PUEDE HACER CLICK AQUÍ).