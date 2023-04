Revela cómo fue un día antes de que Julián muriera y el último detalle que le hizo su hijo

“El día anterior, curiosamente, cuando me iba al teatro, me dice ‘¿Mamá, tienes un diurex que me prestes tantito?’. Yo me iba corriendo para el teatro como siempre. ‘Pero, mamá, préstame un diurex’. Yo lo buscaba y no lo encontraba. ‘Préstame uno, porque mira el dibujo que me hizo Julián’, y sí, eran un león grande y uno chiquito”, dijo a la prensa entre sollozos.

Tristemente, al momento de entrar al lugar en donde ocurrió el deceso de Julián, la actriz se percató de un detalle bastante particular, un dibujo de su nieto, el cuál, Julián había pegado ya que recién se lo había hecho. De acuerdo con la revista Tv Notas, éste dibujo se fue a la tumba con su papá, puesto que fue el último recuerdo que su hijo le dio.