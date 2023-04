Ahora, es la misma Maribel quien ha decidido romper el silencio sobre donde descansarán las cenizas de su hijo, asegurando que ha discutido sobre ese tema con quien también fue su papá Marco, esposo de Maribel: “Hemos conversado, Marco y yo, que tal vez alguna parte de las cenizas de Julián pudieran estar con su papá un poquito, verdad, porque no me quiero desprender de todas”, comenzó diciendo.

Revela cómo ha sido regresar a los escenarios tras la muerte de su hijo

“Para mí estar en el escenario fue muy duro, muy difícil, y a la vez muy emocionante de todo el cariño que recibí del público”, comenzó diciendo a las cámaras. “No tengo con qué pagar todo el amor que el he recibido en las redes de gente que no conozco, que me ha compartido muerte de sus hijos, que han orado por Julián, que me han dado tanto, tanto, tanto amor que, sin duda, ha sido un aliciente es momentos tan, tan difíciles”, dijo.

Además, la ex esposa de Joan Sebastian afirmó que el apoyo que ha recibido también por parte de sus amigos la han impulsado bastante “Son momentos muy difíciles. Tener amigos en ese momento, el apoyo de gente, compañeras artistas que me apoyaron tanto y me dieron tanto amor, y del público que no conozco”, reveló al canal de Berenice Ortiz. Archivado como: Maribel Guardia revela en donde descansarán las cenizas de Julián