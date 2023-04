Maribel Guardia reaparece tras la muerte de su hijo

La actriz rompe el silencio

“No hay dolor más grande que enterrar a un hijo”

Maribel Guardia reaparece. El pasado 9 de abril se dio a conocer la sensible muerte del hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian, Julián Figueroa quien fue encontrado sin vida en su domicilio por su misma madre. Las razones de su fallecimiento aún sigue siendo un verdadero misterio, ya que se piensa que no se ha dicho supuestamente la verdad.

Cabe recordar que la actriz y cantante Maribel Guardia mencionó que el funeral de su hijo se llevaría a cabo a puerta cerrada, y solo se le permitiría el acceso a sus familiares y conocidos. Esto lo compartió a través de sus redes sociales en donde confirmó el fallecimiento de su hijo.

Maribel Guardia reaparece ante los medios y rompe el silencio

Ahora, luego de haberse llevado a cabo el velorio, Maribel Guardia reapareció ante los medios de comunicación y se mostró muy dolida por la sensible pérdida: “No aterrizaba ayer todavía, pero hoy que llegaron las flores, la verdad es que la casa está tan linda, llena de flores, de buena energía, de tanto cariño de la gente que yo no me lo esperaba la verdad, que tanta gente me mandara cosas tan lindas, que me dijeran cosas lindas, lo agradezco”.

Entre lágrimas, la artista le pidió a todo el público que la estaba observando que oraran por ella y por su hijo quien perdió la vida a los 28 años de edad. “Y les pido a todos que me están viendo que recen mucho por mi hijo y por nosotros para que podamos tener valor”, agregó.