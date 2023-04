La actriz regresó al teatrotras la muerte de su hijo

Recibió una ovación de pie

Maribek Guardia terminó llorando en la obra

Maribel Guardia regresó al teatro a pocos días del fallecimiento de su hijo Julián Figueroa. La actriz costarricense se subió a las tablas a hacer lo que ama en medio del profundo dolor por la pérdida de su amado hijo, pero no espero que el público la recibierá con emotivo gesto.

Julián Figueroa, hijo de la actriz Maribel Guardia, falleció el pasado domingo 9 de abril, por un infarto en el kiocardio, hasta ahora la actriz ha dado pocas declaraciones a la prensa, pero fue a su llegada al teatro para reincorporarse a la obra “Lagunilla mi barrio”.

Agradece a su público

Durante una entrevista con varios medios, Maribel Guardia tuvo oportunidad de ofrecer unas palabras para agradecer el cariño y la respuesta de la gente a través de las redes sociales en las que la actriz recibió todo el apoyo de la gente. Esto fue lo que dijo:

“El otro día me metí a redes sociales, es que había 16 mil comentarios, estaba yo en la madrugada y empecé a contestar y tanta gente que ha perdido un hijo como yo que me hizo sentir, que algunos les conteste porque tenía que hacerlo para que no se sintieran tan solas y tan mal, pero bueno.” ARCHIVADO DE: Maribel Guardia reaparece trabajando