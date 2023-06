«¿Cómo explicar que no es un simple video? Son imágenes de tu preciosa vida, que me hacen llorar y reír, y siempre comermelas a besos , dándole gracias a Dios por darme el regalo inmenso de bendecir mi vida con tú presencia», comienza señalando Maribel.

La viuda de Julián también emitió un emotivo mensaje

Algunos usuarios de la red social Instagram no se hicieron esperar y dejaron cientos de comentarios en apoyo de la querida actriz y cantante ante los complicados momentos por los que atraviesa a poco tiempo de la muerte de Julián. Incluida su propia nuera Imelda Tuñón, quién escribió: «El ya está feliz en un lugar más bonito, te quiero mucho tía. Fuiste la mejor mamá que pudo tener y por eso te amaba tanto, era capaz de hacer lo que fuera por defenderte y que estuvieras bien, le dolería mucho verte sufrir, tienes que ser fuerte por él, pase lo que pase siempre va a estar contigo».

Por su parte, amigos de Maribel como Aracely Arámbula señalaron: «Mi hermosa veo tu video y no puedo imaginar tus enormes ganas por abrazarlo, es imposible no brotar las lagrimas del corazón por tan bellísimos recuerdos. No hay palabras que pueda darte para consolar tu corazón solo pido por tu fuerza porque eres una mujer tan tan increíblemente fuerte que me sorprendes y me alegra verte bien, sonriendole a la vida. Justamente por el AMOR tan grande de Julián que vive en ti ,ese amor que siempre vivirá más allá de la eternidad. TE AMO MI MARI BELLA ERES UN ALMA LLENA DE LUZ. INFINTAS BENDICIONES.