Durante la presentación del libro “Del dolor al amor”, la ex de Joan Sebastian hizo una confesión bastante dolorosa, en donde dijo estar afrontando una de las más duras batallas de su vida, pues su mamá fue detectada por cáncer, ante todo Maribel Guardia se mostró optimista.

La verdad detrás de la “mamá” de Maribel

Cabe destacar que Maribel Guardia quedó huérfana cuando apenas tenía 9 años, pues su hermana es como su madre, ya que ella se encargó de cuidarla y criarla. Además, aseguró que es una persona fuerte, estas declaraciones las hizo mientras su hermana-madre se encontraba a lado de ella.

“Ha estado muy fuerte porque ella es una mujer increíble y tiene una fortaleza, no la oyes quejarse”, dijo. “Mi padre es una maestra en mi vida, es mi hermana-mamá, me quedé huérfana a los 9 años, ella me crio, la admiro y la respeto tanto, tiene el valor de una doble madre”, dijo conmocionada a las cámaras. Archivado como: Maribel Guardia mamá cáncer