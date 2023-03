Y es que aunque el comediante era víctima de muchos memes que hacían alusión a su edad, 88 años, y que seguía vivo más que otros artistas de mayor edad, ahora se ha ido de este mundo y su partida no fue nada agradable para la mayoría de los mexicanos, muchos de los cuales crecieron viendo su afamado programa En Familia, que salía todos los domingos en las mañanas, se informó sobre Maribel Guardia está de luto por Chabelo.

La actriz quien actualmente está a punto de llegar a los 8 millones de seguidores y que tiene más de 60 años, ha logrado acaparar las miradas de sus fanáticos por el cuerpazo que luce con unos diminutos bikinis, algo que muy pocas de su edad pueden hacer y es que se mantiene muy en forma con prácticas y sesiones en el gimnasio, por lo que no ha perdido la figura.

Maribel Guardia Chabelo: “SUSPIROS AL CIELO”

En su publicación más reciente, la actriz no pudo guardarse la tristeza que le embarga su corazón al saber la pérdida del gran comediante de México, por lo que aprovechó su cuenta para sacar una foto con él con el siguiente mensaje: “Nos deja un gran comediante, pero sobre todo un gran ser humano, caballero de una pieza, educado como ninguno. Señorón entre los señores, niño eterno para los niños. Suspiros al cielo querido”.

Ante esto, sus fans le contestaron: “Jamás lo olvidaremos”, “si hubiera sido educado no habría contestado en una entrevista que iba a cenar tacos de c4c4.”, “se nos va otro grande”, “cuánto pesar, me encantaban sus programas”, “en paz descanse”, otro que se nos va”, “la gente dice que en realidad Maribel Guardia y Chabelo no eran amigos, eran cuates”. Archivado como: Maribel Guardia Chabelo