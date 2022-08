La mexicana vuelve a dejar boquiabiertos a sus miles de fans

¿Maribel Guardia tiene un pacto satánico?

La extraña condición que impide que la actriz beba agua

Maribel Guardia luce cuerpo de impacto. No es ninguna sorpresa que Maribel Guardia luzca un cuerpazo de impacto, pues desde muy joven, la actriz se encargó de trabajar su esbelta figura, así ha sido durante más de 20 años. La actriz mexicana sigue siendo tema de conversación cuando se habla de figuras increíbles.

Sus seguidores tratan de hacérselo saber día con día, pero por otro lado, hay quienes aseguran que gracias a las cirugías, la ex del fallecido cantante Joan Sebastian ha podido lucir esa impecable imagen. No falta quien también dice que Maribel Guardia hizo un pacto con el diablo, ¿Será cierto?

Luce figura de impacto desde la playa

A través de su cuenta de Instagram, la también conductora ha compartido una fotografía nueva en donde se le ve luciendo un diminuto bikini color azul con rojo, el cual, le resalta todas sus curvas y su increíble abdomen de acero. La actriz de 63 años ha causado muchas envidias entre sus seguidores…

La ex de Joan Sebastian ha sido juzgada de una forma bastante controversial, pues algunas personas han asegurado que tiene algún tipo de ‘pacto’ con el diablo o pertenece a una secta, debido a que su increíble figura, es muy difícil encontrarla en una persona de su edad: “Oh por Dios, que bello cuerpo tienes Maribel. Creo que has hecho un pacto con el diablo o perteneces a alguna secta iIluminati, porque esto no es normal”, escribió un fan en Instagram.