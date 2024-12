«…Yo no sé lo que hubiera hecho sin los regalos que me dio, yo los cuento y han de decir ‘esta mujer está loca'», comentó.

Tras la inesperada muerte de Julián Figueroa, ella contó que se sumió en un dolor muy profundo del que no podía salir, hasta que lo hizo por su nieto.

La ex de Joan Sebastian comentó que la virgen de Guadalupe la ‘rescató de momentos demasiados dolorosos’ y encima le mostró cómo estaba su hijo Julián.

En entrevista con ‘ Hoy Día ‘, la actriz y cantante no contuvo las ganas de llorar ante ‘el milagro’ que vivió gracias a la virgen.

La visión que le dio la Virgen de Guadalupe sobre su hijo Julián Figueroa

Maribel Guardia dijo que la Virgen de Guadalupe le enseñó a su hijo Julián: «Cuando mi hijo cumplió un año de muerto, que fue algo horrible, sentí que me hundía terrible otra vez».

«Sentí que me hundía y me puse a rezar y ella siempre estuvo con él, porque me lo enseñó y lo vi sonriente, en una paz y una alegría», narró con lágrimas.

La cantante aseguró que sigue teniendo ese dolor por la pérdida de su hijo, pero ha aprendido a vivir con el.

«Dios nos tiene un día específico para que todos nos vayamos», finalizó Maribel Guardia. AQUÍ EL VIDEO DE LO QUE DIJO.