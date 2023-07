Maribel Guardia frena su carrera para sanar la pérdida de Julián

MundoNOW está estrenando Óyenos Audio dónde podrás encontrar «Ángeles en tu mundo» es el programa que despertará en ti la conexión especial que siempre has tenido por derecho de conciencia al reino angelical. PARA ESCUCHAR DA CLICK AQUÍ .

Maribel Guardia ha dejado claro que no superará la muerte de su hijo, pero seguirá siendo fuerte por su nieto José Julián. Por medio de publicaciones, la actriz y cantante ha mostrado al pequeño niño viéndose feliz al lado de su querida abuela.

Para la artista de 64 años ha significado un «duro» golpe y aunque se ha refugiado en el trabajo, la actriz quiere dar un paso atrás temporal. Esto ha sorprendido a todos sus fans, pues aunque saben que es algo difícil, no querían que se retirará por un tiempo.

Maribel Guardia frena carrera: Relata cómo ha sido su vida

“Quiero descansar un poco, yo creo que necesito un tiempo; digo, voy a seguir en el teatro pero tener un poquito de tiempo para mí, que ya dejé de hacer ejercicio, en enero me operé la matriz, ya saben todo lo que me ha pasado, pero la vida es así”, mencionó.

» Ya dejé de hacer ejercicio… ya saben todo lo que me ha pasado, pero la vida es así», compartió. » Es muy duro. Lo primero que quieres es no pararte de la cama, no quieres hacer nada», admitió. ARCHIVADO COMO: Maribel Guardia frena carrera