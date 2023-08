Maribel Guardia envió conmovedor mensaje a Luis Ángel ‘El Flaco’

Poco después, el cantante no dudó en responder el comentario de la costarricense declarando que había sido de gran apoyo en los últimos días.

«Eso me dio fuerza para venir a trabajar este fin y encontrarme con mi público. Fuerza también para ti Maribel», finalizó.

«Gracias, Maribel. La verdad tú me das fuerza con la partida de tu hijo y como saliste adelante y no dejaste de trabajar», declaró la actriz.

Luis Ángel ‘El Flaco’, no dudó en romper el silencio y declarar el gran apoyo que recibió por parte de la madre de Julián Figueroa.

¿Qué pasó con Luis Ángel?

Después de la muerte de María Fernanda, el cantante había cancelado presentaciones y después de unos días de luto, volvió a los escenarios.

Ante el público, Luis Ángel no dudó en declarar que se encuentra pasando un momento doloroso y sumamente difícil, pero debía seguir adelante.

«Yo siempre había escuchado esta frase que dice así: ‘El show debe continuar’, pero no lo entendía «, expresó el cantante en el concierto.

«Porque nunca me había pasado algo tan cab…n como lo que me acaba de pasar, pero digo yo que mi gente no tiene la culpa», declaró.