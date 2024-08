¿Maribel Guardia está muerta? Surgen rumores en redes y salen a decir la verdad

«No sabe ni se imagina lo que sentí. Es que utilizaron un periodista que es muy serio al dar la falsa noticia. Me siento muy feliz de verla tan bien compatriota», dijo un usuario.

“Estoy en mi camerino de la serie de televisión donde trabajo, estaba preocupada porque me llamó mucha gente para decirme si estaba muerta, pero no ‘ando de parranda’.

Guardia se mostró tranquila, pero no ocultó su descontento ante la difusión de información falsa sin ninguna verificación previa.

“Me llaman amigas llorando, le dan el pésame a mi marido, venden estas cosas en las redes sociales, causan dolor a la gente, a mi familia, a gente que me quiere, pero estoy muy bien, gracias a Dios”.

Preocupación por Maribel Guardia

El incidente evidenció cómo las redes sociales pueden ser un arma de doble filo, difundiendo información sin fundamentos y generando caos entre la comunidad.

Este comentario, aunque con un tono de humor, reflejó la angustia que pueden causar las noticias falsas en aquellos que tienen vínculos estrechos con la persona involucrada.

«Ay a la gente si le gusta inventar. Si se me hizo un nudo mi corazón cuando lo vi, pero gracias a Dios estás bien. Te quierooo!», dijo un internauta.

«Si mire esa noticia me asusté pero que bueno que no fue verdad gente qué no tiene otra cosa qué hacer.», fueron algunos de los comentarios.