Padre de Imelda Tuñón destapa inquietantes detalles sobre la muerte de Julián Figueroa: «Maribel Guardia pagó por ocultar»

“Yo sé que tiene mamá y Dios quiera y le pido a Dios que estén juntos, porque es lo que se merecen los dos… Pero también, el niño no merece una madre que está enferma y que no le puede dar la seguridad que él se merece”.

La costarricense expresó su preocupación por la seguridad de su nieto, quien aún no tiene la capacidad de pedir ayuda en situaciones de riesgo.

Luego de la denuncia de Maribel Guardia contra su exnuera Imelda Tuñón, madre de su nieto y viuda de Julián Figueroa, los rumores sobre las circunstancias de la muerte del hijo de la costarricense no han cesado.

Señaló que Maribel se obsesionó con internarla en una clínica y nunca se mostró interesada en saber si estaba limpia o no, sino que su única intención era «encerrarla».

Tito Frank defiende a su hija Imelda y refuta las acusaciones de Maribel Guardia

La controversia no terminó ahí. El padre de Imelda Tuñón, ‘Tito Frank’, se sumó al debate el 3 de febrero a través de un comunicado en su cuenta de Instagram.

Según ‘Tito Frank’, llevaba tiempo observando el comportamiento de su hija y aseguraba que no había notado las conductas mencionadas por Maribel.

“A raíz de la separación violenta de su hijo, a mano de Maribel y la Fiscalía, y aparte de los siete meses saliendo los sábados y domingos con ella y mi nieto, Imelda lleva viviendo conmigo dos semanas desde que inició esta injusticia» apuntó el padre.

Continúa el comunicado : «… he vigilado todas sus salidas… sigo sus pasos, contemplo cómo evoluciona para decidir si ella me miente, si realmente está bajo efecto de drogas o alcohol, pero nada de eso ha ocurrido, no en mi presencia, y pienso que si como dice Maribel tiene adicciones eso ya lo hubiera observado.»