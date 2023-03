La actriz y cantante mexicana apareció luciendo una figura de impacto

Maribel Guardia se descara y muestra su increíble cuerpazo

¿La ex de Joan Sebastian padece cáncer? Ella misma revela la verdad

Maribel Guardia presume tremendo cuerpazo: No es ninguna novedad que la guapísima actriz mexicana de 63 años cause la envidia de muchísimas personas con su fenomenal e impecable figura. La ex esposa del fallecido cantante Joan Sebastian, siempre ha presumido de tener un cuerpo espectacular.

Las dietas y ejercicios estrictas a los que se ha sometido toda su vida la actriz costarricense- mexicana, han sido la prueba de que Maribel Guardia ha mantenido una tremenda figura desde que era muy joven, por lo cual, ha enamorado a cientos de cantantes y personas del medio artístico.

Maribel Guardia presume tremendo cuerpazo: ¡Lista para el verano!

Fue a través de su cuenta de Instagram que Maribel compartió una fotografía suya bastante impactante, en donde con un mini bikini, la mexicana presume su increíble abdomen de acero, piernas bastante marcadas y una delgadez que refleja el gran trabajo que hace en el gimnasio.

También, a través del Instagram de ‘La Mesa Caliente’ dijeron: “¡Miren a Maribel Guardia hermosa y posando como la reina que es!”, a lo que la gente reaccionó bastante asombrada, aunque esta no sea la primera vez que la mexicana presume una envidiable figura. Archivado como: Maribel Guardia presume tremendo cuerpazo