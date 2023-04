Maribel Guardia comparte triste video: Marco Chacón rompe en llanto al hablar sobre lo ocurrido con Juliancito

El esposo de Maribel Guardia, Marco Chacón, fue visto el día de ayer en el aeropuerto rumbo a casa de Maribel ya que se encontraba fuera de México, y se le vio completamente en shock: “Pues nada chicos, me da mucha pena con todos, yo vengo aterrizando apenas, estamos conmocionados, estamos en shock, en lo personal todavía no me cae el veinte, no dormí, pasé toda la noche arreglando cosas por teléfono con distintas personas”.

“Estoy con él (Julián) desde los dos años, lo he acompañado en cada etapa de su vida, es una locura que se nos adelante tan joven… he hablado poquito con ella (Maribel), yo tuve que darle la noticia, me esperé a que saliera del teatro y que pudiera cenar de camino, le di la noticia de camino, la verdad ella no está bien, está muy mal, está destrozada”, acabó diciendo Marco, quien rompió en llanto mucho antes de terminar de hablar.