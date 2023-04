Maribel Guardia recuerda el momento en que vio a su hijo tras morir.

La querida actriz hace inesperada revelación.

Regresó a la obra de teatro tras muerte de su hijo Julián Figueroa. Maribel Guardia apareció Julián. La querida actriz costarricense-mexicana está pasando por los momentos más difíciles de su vida tras asimilar el sensible fallecimiento de su hijo Julián Figuera, mismo que tuvo con Joan Sebastian. A pesar de lo complicado que ha sido, la actriz costarricense-mexicana decidió aparecer nuevamente en los escenarios. Superar la pérdida de un ser querido no es nada fácil y mucho menos cuando es la de un hijo, pero Maribel Guardia ha demostrado gran fortaleza en momentos de angustia regresando a hacer lo que más le apasiona, el actuar para todo su público seguidor a través del teatro. Maribel Guardia regresó a la obra ‘Lagunilla mi barrio’ tras muerte de su hijo Durante su salida de su presentación de la obra ‘Lagunilla mi barrio’, diversos medios de comunicación hicieron lo posible por acercarse a la actriz de ‘Corona de Lágrimas’ para tener sus declaraciones del cómo ha sido este proceso tan duro de superar y continuar hacía adelante. En dicha entrevista mencionó la manera en que Julián Figueroa se le apareció, cabe mencionar que ya lo había dicho a través de sus redes sociales, pero frente a la prensa fue un poco más explícita de cómo fue que vio a su hijo y a su vez confirma que a partir de ya dejó de temerle a la muerte. Archivado como: Maribel Guardia apareció Julián.

Julián Figueroa se manifestó a su madre El momento fue captado por diversos medios de comunicación y a través del canal de ‘Lo escuché con Alan Morales’, fue que el fragmento en donde Maribel Guardia reveló cómo fue ese emotivo momento comenzó a circular, así como en diversos medios de comunicación que esperaban a la actriz. “Estaba muy mal, me levantaba y me temblaban las piernas y el otro día tuve una experiencia increíble porque estaba en el rosario de Julián y cerrando los ojos empecé a rezar y en eso vi a Julián”, compartió Maribel Guardia ante las cámaras de diferentes medios que estaban presentes y aseguró que su mensaje iba dirigido “para todos los que me están viendo y han perdido un ser querido”. Archivado como: Maribel Guardia apareció Julián.

Maribel Guardia recuerda cómo fue que Julián Figueroa se le apareció “Fue algo que transformó en ese momento pues el dolor que tenía tan grande, lo vi lleno de luz, con una sonrisa increíble y cuando me abrazó sentí toda la luz y la felicidad que él sentía que dije ‘Dios mío, es que de aquí soy’ y no porque me quería quedar ahí con él sino porque sentí que de ahí somos que venimos de la luz”, añadió la actriz de ‘Que madre tan padre’. Posteriormente siguió hablando del emotivo encuentro espiritual que tuvo con su hijo, “Julián me abrazó tres veces, se veía pleno, lleno de luz, veías su pelo pero con formas de luz y me rodeaba, me daba vueltas y me abrazaba. Para mí esa fue la manera en que sentí que mi hijo estaba conmigo y me dijo ‘No te preocupes mamá estoy bien’, está mejor que nosotros y me dio otro sentido del dolor”, manifestó Maribel Guardia. Archivado como: Maribel Guardia apareció Julián.

La querida actriz asegura ya no temerle a la muerte “Estoy triste pero no como estaba, es una tristeza diferente… Me dejó ese recuerdo para hoy también”, señaló la querida actriz y afirmó que “siempre tuve a mi niño cerca de mí”. Después de eso aseguró que “Estoy bien, debo continuar con mi vida, sé que es lo que quisiera Julián para mí y ese regalo que me dio, ese abrazo de luz que me dio traspasó mi tristeza a otro lugar”. En seguida afirmó que ahora se siente plena y no teme en el morir, “Ya no le tengo miedo a la muerte ¿sabes? Porque sí decía ‘quién sabe qué habrá del otro lado’, ya sé lo que hay allá y es una luz, una felicidad y una plenitud, nunca vi a mi hijo tan feliz y les digo esto a todos los que han perdido a un ser querido, ‘no tengan miedo de verdad que la verdadera vida la tenemos del otro lado no aquí”, afirmó Maribel Guardia. PARA VER EL VIDEO DA CLICK AQUÍ. Archivado como: Maribel Guardia apareció Julián.

