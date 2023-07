Maribel Guardia revela que se la apareció su hijo Julián

En un primer momento, la protagonista de la obra de teatro ‘Lagunilla, mi barrio’ respondió algunos cuestionamientos sobre la graduación de su único nieto. Maribel dijo que fue un momento muy nostálgico al no tener a Julian.

Dice cuál es su última voluntad

«A mí no me van a enterrar en Juliantla, si yo muero quiero que me pongan con Julián», detalló Maribel. Este comentario fue respecto a dónde depositarían las cenizas de su hijo, ahí es el lugar donde descansan los restos de Joan Sebastian.

«Yo sé que tal vez en un futuro me gustaría ponerlas en una iglesia cerca de la casa y que si algún día yo me muero, que me pongan junto a él», dijo la actriz de telenovelas frente a las cámaras en el aeropuerto de la Ciudad de México. ARCHIVADO COMO: Maribel Guardia apareció Julián