CON EL ALMA DESGARRADA. Maribel Guardia alarma con un mensaje justo en el día que su hijo Julián Figueroa cumple un mes de muerto: "Intentando sobrevivir"

“Todo me recuerda a ti”, las desgarradoras palabras de Maribel Guardia

Y es que la cantante y actriz no se guardó nada: “Todo me recuerda a ti, sobre todo cuando me asomo en los ojos de tu adorado José Julián y veo en ellos un pedacito de tu alma. Tu luz ilumina mis días papito chulo. El trabajo me ayuda a no pensar demasiado, pero a veces lloro en medio del amor que tanta gente me ha dado”, confesó.

Prometió que le echaría todas las ganas del mundo por su familia, por su nieto, por el amor de sus fans y por su profesión, pero sí admitió que era bastante complicado para ella: “Un día a la vez. Desde este plano terrenal te amo más que nunca y elevo plegarias, bendiciones y suspiros al cielo”, finalizó la publicación de Maribel Guardia.