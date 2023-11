Maribel Fernández, «La Pelongocha», de luto por culpa del huracán Otis

Maribel Fernández se encuentra de luto.

Confirmó que fue por el huracán Otis.

«De la impresión se murió», destacó.

La actriz Maribel Fernández, mejor conocida como ‘La Pelangocha’, compartió la tragedia que está pasando su familia ante el huracán Otis.

En medio de la tragedia que azotó a Acapulco, la mexicana destacó que el padre de sus sobrinas fue uno de los afectados pues falleció.

Ante lo sucedido, ‘La Pelangocha’ abrió su corazón y confirmó que su familia se encuentra asimilando el luto que están viviendo.

Además, pidió apoyo para las familias de los afectados en el estado de Guerrero y solicitó que las personas sigan donando víveres y ropa.

MARIBEL FERNÁNDEZ SE ENCUENTRA EN MOMENTOS DE LUTO

En una reveladora entrevista para el periodista Eden Dorantes, Maribel Fernández, confirmó la muerte de su cuñado por el huracán Otis.

«Se murió mi cuñado en Acapulco, Vivía con su nueva esposa. De la impresión se murió», destacó la famosa actriz en entrevista.

En las declaraciones que brindó, destacó que fue una muerte inesperada la que sufrió y fue su hermana quien le confesó la tragedia.

«Le dio un paro cardíaco. Cuando me habla mi hermana, la mamá de mis sobrinos y me dijo, no sabía ni que decirle», añadió.