Como parte de la investigación, el pasado jueves la FMF suspendió de momento a Domínguez y a su cuerpo técnico. “Deseo fervientemente que el análisis y posterior dictamen de la institución se ejecuten de manera objetiva, transparente y profesional por bien del balompié mexicano femenil, al que me duele que sea golpeado de esta manera”, expresó ayer Domínguez en un comunicado.

De acuerdo con informes de Agencia Reforma, Maribel Domínguez rompió el silencio ante la investigación que la FMF abrió hacia el seno de la Selección Mexicana Sub 20 de la cual estaba al frente, tras una solicitud interna que atendió el presidente del organismo Yon de Luisa.

Informó Agencia Reforma que la entrenadora agradeció a quienes le han manifestado el respaldo en esta situación. “Agradezco el apoyo y cariño de la gente en este difícil momento de mi vida, a la espera de que me notifiquen si continúo o no al frente de la Selección Nacional Femenil Sub 20 de cara a la Copa del Mundo”. Archivado como: Maribel Domínguez denuncia acoso

De acuerdo con informes recientes, la FMF descartó que haya habido acoso o abuso sexual dentro de la Selección Femenil Sub 20, esto tras investigar el caso. Sin embargo, la DT Maribel Domínguez y su cuerpo técnico fueron separados definitivamente del cargo al encontrar “falta de liderazgo y conductas inapropiadas”.

Maribel Domínguez denuncia acoso: No planea quedarse de brazos cruzados

La ex jugadora pidió que se le respete y no se le difame como lo han manejado en las redes sociales. “Deseo fervientemente que el análisis y posterior dictamen de la institución se ejecuten de manera objetiva, transparente y profesional por bien del balompié mexicano femenil, al que me duele que sea golpeado de esta manera”, agrega. Dijo que se reservará el derecho a proceder legalmente “e ir hasta las últimas consecuencias” si se mantienen las posturas negativas en su contra.

Finalmente agradeció a las personas que la han apoyado. “Agradezco el apoyo y cariño de la gente en este difícil momento de mi vida, a la espera de que me notifiquen si continúo o no al frente de la Selección Nacional Femenil Sub 20 de cara a la Copa del Mundo”, finalizó. Maribel Domínguez ostenta una importante trayectoria, pues militó en clubes como el FC Barcelona, informó Agencia Reforma. Archivado como: Maribel Domínguez denuncia acoso