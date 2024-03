Novia de Nicandro Díaz cuenta cómo sucedió el accidente pero la hija del productor pide que no le crean (VIDEO)

Robles también intentó reconstruir los momentos previos al accidente: «Estábamos de vacaciones los dos solos… íbamos en una moto de estas chiquitas, la verdad es que no me acuerdo el color».

Asegura no recordar completamente

«Llevábamos casco, allá no te rentan moto si no llevas casco», detalló. Según su relato, el accidente ocurrió durante uno de sus trayectos de regreso al hotel desde la playa.

Aunque llevaban el casco reglamentario, Mariana reconoció que no recuerda cómo perdieron el control y terminaron en el accidente que le arrebató la vida a Nicandro.

La actriz describió el impacto emocional del accidente, recordando fragmentos borrosos como estar junto a la carretera gritando por su pareja.

Después de que algunos medios informaran que un animal se había cruzado en su camino, Robles desmintió esta versión: «Nunca… yo no tengo idea. Yo no venía viendo, yo no tenía visibilidad, no tengo ni idea», aseguró.