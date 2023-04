Pide disculpas

Casi de inmediato después de acabar con su presentación, María León ofreció unas disculpas en sus redes sociales por el error. Pero los mexicanos lo le perdonarán tan facíl. “Con el dolor de mi corazón pido una enorme disculpa por equivocarme en nuestro Himno Nacional”, escribió.

“Lo he cantado mil veces, lo he estudiado hasta el cansancio pero el día de hoy ante un escenario tan imponente, me traicionaron los nervios y el latido de mi corazón. No hay excusa”. El sábado, en el primer partido de la Mexico City Series, los Padres se llevaron la victoria 16-11.