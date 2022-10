No pasó mucho tiempo para que la actriz de La Casa de las Flores terminara dentro de un vehículo de la policía, donde le pidieron su identificación, pero sus amigos reaccionaron de forma violenta e intentaron sacar de ahí a María León Barrios, quien golpeó a un oficial, el cual requirió atención médica. Según dice la prensa de España, le dio un puñetazo y varias patadas.

De acuerdo con información de People en español , durante la madrugada del pasado viernes, varios agentes detuvieron a un ciclista que pedaleaba con una botella de alcohol en la mano. Un grupo de personas que pasaban por el lugar, entre ellas la hermana del actor y director Paco León, así como hija de la también actriz Carmina Barrios, no estuvo de acuerdo con esta situación e increpó a los policías.

¡Nadie lo hubiera imaginado! La actriz española María León Barrios, quien interpretó a Purificación ‘Puri’ Riquelme Torres en la segunda y tercera temporada de la serie La Casa de las Flores, creada por Manolo Caro y transmitida por Netflix, termina en la cárcel por hacer lo indebido con oficial, por lo que las reacciones no se hicieron esperar.

“Es indefendible lo de esta mujer”

Además de los ataques que recibió en sus propias redes sociales por haber hecho lo indebido con un oficial de la policía, la actriz de La Casa de las Flores fue duramente criticada por internautas: “¿Un ser de luz detenido?”, “Apoyo total a la policía”, “Pues que se comporte con educación”, “Mi apoyo total al policía, menuda pieza es esta tipeja”, “Es indefendible lo de esta mujer”.

Una persona no quiso quedarse con las ganas de darle un consejo a María León Barrios: “La próxima vez, no te metas donde no te llaman y deja a la policía trabajar, que lo hacen bastante mejor que tú. Respeto a la policía!”, mientras que otras personas comentaron: “Quien lo hace que lo pague”, “Seguro que su hermano (refiriéndose al actor y director Paco León) hace una película”.