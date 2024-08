La líder María Corina Machado lanza fuerte advertencia a Nicolás Maduro

María Corina Machado lanza advertencia a Maduro

La líder opositora pide una «negociación»

¿Hay respuesta de Maduro?

La líder opositora venezolana, María Corina Machado, lanzó un contundente llamado al presidente Nicolás Maduro.

Esto es para que considere entablar una negociación con la oposición, en un contexto marcado por los cuestionamientos nacionales e internacionales a los resultados de las recientes elecciones presidenciales en Venezuela.

Durante una rueda de prensa virtual con medios de diversos países, Machado sugirió que a Maduro le conviene evaluar sus opciones de manera realista.

Insinuando que su postura actual de atrincheramiento y represión no es sostenible a largo plazo, informó The Associated Press.

MARÍA CORINA MACHADO LANZA ADVERTENCIA A MADURO

«Si Maduro hace una evaluación realista de sus opciones, terminará entendiendo que una posición de atrincheramiento con los altos mandos militares»

«Y basados en la represión y la mentira simplemente no es sostenible y que por su propio interés le conviene lo antes posible entablar una negociación», declaró Machado.

Sus palabras resuenan en medio de una crisis postelectoral que ha llevado a masivas manifestaciones tanto de los partidarios del oficialismo.

Mismos que defienden la victoria de Maduro, como de la oposición, que denuncia un presunto fraude electoral contra Edmundo González, a quien consideran el verdadero ganador de los comicios.