María Celeste difícil episodio. En ocasiones pareciera ser que la vida de las celebridades todo es miel sobre ojuelas, pero en realidad no es así. Pues varios famosos han atravesado por los peores momentos dentro del medio que el público no llega a ver hasta que ellos mismos deciden sacar a la luz las complicadas vivencias de sus carreras, tal fue el caso de María Celeste Arrarás.

“¿Qué hay de mal conmigo?” – María Celeste Arrarás abre su corazón

“Cuando el doctor me lo entregó fue como si me hubiese colocado en el regazo a un diminuto marciano. Sentí una gran curiosidad por aquel pequeñín que, con sus ojos entreabiertos, me miraba con la misma curiosidad. Pero eso fue todo. Pensé a mis adentros ‘¿Qué hay de mal conmigo? ¿Por qué no lloro de emoción como las mamás del cine y la tele?'”, señaló mediante su página de Así lo veo… Reflexiones de María Celeste.

A través de su artículo la exconductora de Telemundo reconoció que fue un duro y confuso momento el no haber sentido ese amor maternal desde el primer momento y reveló que no logró cumplir las 40 semanas de embarazo, pues Julián fue prematuro, naciendo a las 34 semanas de gestación luciendo una piel amarillenta a causa de la elevada bilirrubina en la sangre.