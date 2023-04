“Soy un bomboncito cuando estoy enamorada”

Sincera, directa y con la personalidad que la caracteriza, María Celeste no tuvo problema de hablar sobre el tema del amor, de cómo es cuando se enamora y lo más importante, si actualmente tiene pareja, “Yo siempre he sido muy afortunada en el amor”, comenzó afirmando la exconductora de Telemundo.

“Lo soy porque, aún cuando he tenido fracasos en algunas relaciones, nunca he dejado que eso me cierre al amor, que me bloquee, que me ponga negativa o me endurezca, sigo siendo una tonta colegiala y, cuando estoy en una relación, soy muy genuina, muy cariñosa, con todo y que tengo carácter fuerte, soy un bomboncito cuando estoy enamorada”, afirmó María Celeste a Neida Sandoval. Archivado como: María Celeste tiene pareja.