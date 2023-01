La respuesta que dio Gabriel y dejó ‘encantados’ a los jueces

Para asegurar su triunfo, Gabriel tuvo que responder cómo trabajaría para demostrar que Miss Universo es una organización progresista y que empodera a las mujeres. “La usaría para ser una líder que transforma”, dijo. “Durante 13 años he usado la moda como una fuerza de cambio. En mi industria trabajo con materiales reciclados para hacer mis prendas. También he dado clases de costura con mujeres que han sobrevivido a la violencia doméstica y el tráfico de personas. Es muy importante invertir en otros, invertir en nuestra comunidad y usar tu talento único para hacer una diferencia”.

Associated Press informó que la joven, de 28 años, trabaja en la casa de modas sin fines de lucro Magpies & Peacocks de Houston, con la que busca usar la moda como "una fuerza para el bien" a través de la sostenibilidad y el impacto en las comunidades. Otro de sus momentos destacados llegó cuando respondió qué cambiaría al concurso, que recientemente cambió sus reglas para permitir que participen madres y mujeres casadas. Gabriel dijo que aumentaría el límite de edad. "Yo tengo 28 y ese es el límite para participar", dijo. "Creo que la edad no nos define, no es algo de mañana, no es de ayer, el momento es ahora, es un tema de la actualidad".