María Celeste Arrarás se enoja con Raúl de Molina

El presentador de ‘El Gordo y la Flaca’ compartió un momento que no le pareció a la periodista

Ella lo calificó de ‘crueldad’

Raúl de Molina causó controversia con una publicación en Instagram referente a un momento inolvidable que vivió pero que no le pareció a María Celeste Arrarás.

Para nadie es un secreto que el conductor de Univisión disfruta de ‘llamar la atención’ y en esta ocasión no fue la excepción.

En una publicación de instagram, Raúl de Molina contó que vivió una experiencia ‘legendaria’ en una corrida de toros, pero nadie esperaba que María Celeste le respondiera.

«Anoche el maestro #enriqueponcetorero, se retiró de los ruedos y yo le tomé esta foto y muchas más después de cortar dos orejas y salir por la Puerta Grande en Madrid», comenzó el conductor.

Raúl de Molina compartió mensaje inesperado

«El compadre de @luismiguel quien en otras épocas y antes de romper su amistad no se lo hubiera perdido», precisó.

«Los que me critiquen lo acepto pero era un momento histórico que no me podía perder y volé de Miami a #Madrid para estar presente», presumió orgulloso.

En una serie de fotografías se puede ver a Raúl y a su esposa en la Plaza de Toros de Madrid y gozar del inolvidable momento.

Lo que nadie esperaba es que María Celeste Arrarás se haría presente y de una manera bastante sorpresiva: enojada y reclamándole.