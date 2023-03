La Mesa Caliente estuvo de manteles largos por la celebración de aniversario y en medio del festejo estuvo como invitada María Celeste Arrarás quien luego de salir de Telemundo hace unos meses porque ya no le renovaron su contrato, regresó a las pantallas de televisión cuando dijo que ya no lo haría, pero ¿la perjudicada fue su amiga Myrka Dellanos?

Los insultos fuertes para María Celeste Arrarás y Myrka Dellanos no paraban: “Que se vistan como pide la edad no como la edad que ellas quisieran tener y ya basta de CIRUGÍA”, “TELEMUNDO Cuando quiere Desecha y cuándo le conviene jala pero La gente parece TÍTERE”, “Eso ya no se usa y las extensiones se ven bien baratas”, escribieron más personas a ambas.

‘Se arrepiente’ y vuelve a la televisión

Luego de estar alejada por buen rato de la televisión y acabar criticando a Telemundo, María Celeste Arrarás confirmó su regreso a la pantalla chica en un mensaje: “¡Aquí me tienen…! ¡De vuelta en Telemundo! El mundo da muchas vueltas… Es algo que he visto, una y otra vez, en la industria de la televisión. También sucede en la vida e incluso en las relaciones. Por eso es tan importante despedirse con clase y elegancia, pero sobre todo sentirse agradecido por los momentos vividos. Diría que es más importante como uno sale que como uno entra”, expresó.

Y comentó: “Cuando hace 3 años salí de Telemundo tras 18 años con mi programa, nunca dudé de que algún día iba a regresar. Y aquí estoy, de invitada especial sorpresa para celebrar al querido cuarteto de La Mesa Caliente en su primer aniversario. Igual me pasó cuando me despedí de Univisión hace casi dos décadas- y ya saben que hace poco regresé como invitada de Despierta América y en otra ocasión de El Gordo y La Flaca. En la vida uno se puede tomar las cosas a pecho ni actuar con arranques basándose en el ego-porque siempre terminas sufriendo las consecuencias de victimizarte y, además, te cierras puertas. Me fui de buenas y con la cabeza en alto tanto de Univisión como de Telemundo, no necesariamente porque tenga como meta regresar a trabajar en ninguna de las dos, sino porque era, es, lo correcto”, precisó. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE MARÍA CELESTE ARRARÁS CON MYRKA DELLANOS. Algunas imágenes de esta nota provienen de este y este videos.