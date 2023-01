Pero la parte final fue muy clara en su texto: “Esa es mi opinión muy personal. Debe ganar la más bella y en esta ocasión ese no fue el caso. No estoy insinuando de ninguna manera que haya habido fraude, ni una conspiración para no elegir a Venezuela o Republica Dominicana en la recta final, a pesar de que eran las mejores. La elección depende de la suma de los votos individuales y confidenciales de cada juez que este año estuvo compuesto en su mayoría por estadounidenses”, precisó la ex Telemundo sin esperar que en la que fuera su casa la criticaron y por eso salió a dejar otro mensaje.

María Celeste Arrarás remató su mensaje: “Y entre las 3 finalistas Republica Dominicana y Venezuela me parecían candidatas muy superiores a la ganadora. Habían otras candidatas muy guapas como Curazao que también eran fuertes en la competencia. No siempre tiene que ganar una de las nuestras pero este año el bloque latino SI estaba muy fuerte. Con toda sinceridad y sin querer ser injusta yo no veía a Miss USA ni entre las semifinalistas (aun cuando soy orgullosa ciudadana estadounidense por nacimiento)”, manifestó.

Ante dicha situación, María Celeste Arrarás despotricó contra lo que escuchó de Carlos Adyan: “Estoy sorprendida tras escuchar que en el show “En Casa con Telemundo” me criticaron y tergiversaron mis comentarios sobre la elección del concurso de Miss Universo. Que el presentador de ese programa, por quien siempre he sentido un gran aprecio, diga que yo ataqué de una manera fea a la ganadora es un disparate”, comenzó escribiendo.

La transmisión de Telemundo este fin de semana con Miss Universo también los ‘salpicó’ de las críticas de la gente hispana al ver ganar a Miss EEUU encima de Venzuela y República Dominicana, pero las palabras de María Celeste Arrarás resonaron en la empresa y en el show conducido por Carlos Adyan aparentemente el presentador se manifestó contra la ex conductora de ‘Al Rojo Vivo’ y a ella no le pareció.

Carlos Adyan recibe mensaje de la ex conductora de ‘Al Rojo Vivo’

Las cosas como son, tituló la publicación María Celeste Arrarás y se fue contra Telemundo: “Simplemente me limité a decir que no ganó la más bella del certamen -algo con lo que millones de personas están de acuerdo. Cuando promovieron que en el siguiente programa “Myrka Dellanos va a contestar los ataques de Maria Celeste a su función como jueza” decidí subir este post. No sé cómo alguien en su sano juicio puede concluir que mis comentarios sobre el certamen van dirigidos a criticar la participación de Myrka en el concurso. Nunca he sido de medias tintas, ni de indirectas y si tuviese algo que decir lo haría con nombre y apellido y ese no fue el caso. Además nunca atacaría públicamente a alguien a quien considero mi buena amiga y de cuyos triunfos me alegro de sobremanera”, precisó.

Y acabó muy clara: “Fui muy cuidadosa en evitar que alguien lo interpretara de esa forma o que pensara que se trataba de un ataque de mi parte a Telemundo -por eso dije claramente “No quiero insinuar de ninguna manera que haya habido fraude, ni una conspiración para no elegir a Venezuela o República Dominicana en la recta final, a pesar de que eran las mejores.

La elección depende de la suma de los votos individuales y confidenciales de los jueces cuyo panel este año estuvo compuesto mayormente por jueces estadounidenses”. Por último me acusaron de haber sido jueza durante otras administraciones del certamen y que por eso “no entendí” las nuevas reglas y esta polémica decisión. Es posible que haya nuevas reglas-cierto-pero nadie me va a convencer de que este certamen no ha sido siempre para escoger a la más bella del grupo. El día en que eso cambie creo que sería justo que se le deje eso bien claro al público para que decida si quiere o no seguir sintonizando ese evento”, finalizó sin recibir aún respuesta de Carlos Adyan. Algunas imágenes de esta nota provienen de este y este videos.