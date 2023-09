María Antonieta de las Nieves, la ‘Chilindrina’ desmiente rumores de su muerte

«Ya me morí»

«Hola amigos, les quiero agradecer su mortificación, su tristeza porque ya me morí», comenzó el video sentada en lo que parece la sala de su casa.

«No, me morí anoche, pero de cansada, de sueño, me acaban de despertar y me dicen ‘ay, señora ¿no se ha muerto?'», comentó.

«Y dije no, no estaba muerta, andaba de parranda», agregó cantando y bailando tratando de bromear en el video sobre los rumores de su muerte.

«No sé porque se les antoja morirme y menos en este día tan feo», dijo volviendo serio el tema mostrando un poco de molestia.