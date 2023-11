María Antonieta Collins llora al recordar emotivo momento de su vida

«De pronto se convierte en una propuesta romántica, el arresto era un montaje, y los agentes en el video no hicieron más que ayudar al novio a ofrecerle el anillo de compromiso».

A pesar de su firme profesionalismo, Collins no pudo contener las lágrimas al evocar un episodio significativo de su pasado mientras informaba en directo.

María Antonieta Collins no pudo evitar quebrarse en pleno programa en vivo luego de recordar uno de los momentos que según ella, significaron bastante.

Conmovedora Anécdota de María Antonieta Collins

Fue esta noticia que recordó que a ella le pasó una situación familiar hace años, y esto hizo que se conmoviera hasta las lágrimas.

«Me hace recordar que a mí me hicieron lo mismo hace muchos años. En 1975, en la Ciudad de México, alguien que me quería mucho me declaró su amor», contó la periodista.

«Cuando temía ser detenida, el policía me dice: ‘¿Quiere decirle algo?’. Era un caricaturista llamado Víctor, y me entregó una caricatura que decía, me tienes loco», rememoró Collins.

Ella se encontraba sumida en una profunda emoción y sin poder articular palabra. «Él ya no está con nosotros; falleció hace muchos años, pero fue un momento muy especial».