Sin embargo, la pareja había tomado la decisión de separarse en el año de 2015 viéndose de manera esporádica hasta que en 2020, Andrés dijo haber comenzado con los tramites de divorcio, él cual no ha llegado a concretarse, siendo Margarita su esposa todavía quien se encarga de velar por su salud.

Leonardo García, asegura, que Margarita mantiene aislado a su padre, ya que no le permite recibir ninguna visita y se ha encargado en mas de una ocasión de decir que la mujer a alejado al actor de sus seres queridos. Andrés García además de su fama como actor, lo acompaña su fama de “Don Juan” y es que Margarita no es la primera ni la segunda esposa del dominicano, sino que es su cuarta esposa desde el año de 2011.

El actor de 81 años, Andrés García, no ha dejado de estar en boca de todos, debido a sus delicados problemas de salud y la interminable pelea entre sus hijos y su esposa, Margarita Portillo, sobre su testamento.

Leonardo García asegura que esposa de su padre no los deja verlo

“No sé que intereses personales o económicos traigan Margarita y su hijo con Andrés con mi padre alejándolo de todos los que lo queremos, pero no lo vamos a permitir”, ha remarcado Leonardo, hijo del actor dominicano, de acuerdo con lo publicado por Chisme no Like.

Por otro lado, Andrés García no ha dejado pasar por alto las declaraciones de su hijo, saliendo en total defensa de su esposa Margarita, “No me interesa la gente oje**. Leonardo lo que está haciendo es publicidad en lugar de ayudar”, declaró el polémico actor.