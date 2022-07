Los lectores de Mundo Now han estado al tanto de lo que acontece en el mundo de la farándula y este caso no es la excepción, desafortunadamente un querido galán de la televisión hispana se encuentra atravesando uno de los peores momentos y más dolorosos de su vida, la pérdida de un ser querido.

“Llorar no está mal, llorar está bien”

“Llorar no está mal, llorar está bien. Yo soy muy llorón y es bueno expresar lo que uno siente porque si no te guardas las cosas y el cuerpo lo va a sacar de alguna manera, entonces si no expresas lo que sientes, si no expresas esas cosas, esas angustias, esas cosas que tienes guardadas, el cuerpo termina sacándolo de alguna manera”, añadió el novio de Ariadne Díaz.

“Así que no se asusten, uno es llorón y está bien llorar”, agregó al momento de compartir que se encuentra de duelo tras la pérdida de una de sus tías a causa del cáncer, un dolor que sigue estando presente, pues durante la entrevista cada una de sus palabras provocaba que sus ojos se llenaran de lágrimas. PARA VER EL VIDEO DA CLICK AQUÍ. Archivado como: Marcus Ornellas de luto.