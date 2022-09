Tras cometer el homicidio de sus hijos y esposa, Marcus decidió llamar al 911 para informar sobre los actos que acababa de cometer. En declaraciones que obtuvo The Sun, se anunció que fue lo que pasó ese fatal día y lo que pudo haber detonado a la decisión del padre de familia; a causa de darse a conocer la noticia, un amigo cercano al matrimonio confirmó que pasaba con la pareja.

Surgen detalles aterradores sobre el suicidio-homicidio de una familia de Maryland, quienes fueron encontrados por las autoridades en el interior del hogar que compartían sin vida. De acuerdo con los primeros reportes, Marcus Milligan -padre de familia-, se encontraba pasando por una situación mental delicada y su esposa, Tara, también estaba en mal estado, indicó The Sun.

El incidente está siendo investigado por las autoridades, quienes piensan que podría tratarse de un suicidio-homicidio que ocurrió con la aprobación de la madre. No es la primera vez que un suicidio-homicidio, ensombrece a una comunidad; recientemente, salió a la luz la noticia de un a ctor de Albania que se suicidó con su esposa saltando del edificio donde vivían con la presencia de sus hijos.

Pero, no fue la única declaración que hizo, sino que afirmó que había decidido quitarse la vida tras el asesinato de su familia. Tras informar a las autoridades sobre sus planes, el hombre colgó la llamada a la policía; poco después, la policía del condado de Cecil, en Maryland, informó que encontró a los miembros de la familia sin vida.

En los recientes pormenores que salieron a la luz, se reveló que Marcus decidió -de último momento- llamar al número de emergencias antes de morir. Según informó la policía del condado de Cecil, Maryland, el padre les comunicó que había asesinado a disparos a su esposa Tara, a sus hijos Teresa, 14, Nora, 11, y Finn, de 8 años, informó The Sun tras recibir un correo de las autoridades.

“Lo que sucedió antes de la llamada de emergencia de la mañana del 9 de septiembre todavía está bajo investigación”, informó el teniente Michael Holmes a The Sun. También se aclaró que la investigación podría abarcar si hubo una nota de suicidio o si fue un hecho que entre ambos padres son responsables en la muerte de los tres niños.

La policía informó a The Sun que la llamada telefónica sigue bajo investigación y declaró que se encuentran buscando información sobre los hechos que ocurrieron al interior del hogar de la familia Milligan. El incidente ocurrió el 9 de septiembre y las autoridades continúan trabajando para descubrir los hechos ‘terroríficos’ de este incidente.

Marcus Milligan homicidio familia: ¿Un acto planeado?

Las declaraciones de un amigo cercano a la familia podrían cambiar el panorama de las autoridades. El amigo informó a The Sun que tanto Marcus como Tara se encontraban pasando por una racha delicada tras la muerte de su hijo, Connor, quien perdió la vida tras una batalla contra el cáncer. Al parecer, tal situación ocurrió tres años antes del suicidio-homicidio.

El amigo de la familia, afirmó que Marcus y Tara habían estado luchando con sus emociones debido a este trágico hecho. Según indicaron, la pareja no logró superar la muerte de su hijo; el amigo, también destacó que Marcus “era un buen hombre” y pidió a The Sun mantener su anonimato. La policía no ha compartido mayor información al respecto. Archivado como: Marcus Milligan homicidio familia