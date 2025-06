Críticas a EE.UU. por felicitar a Rusia en su Día Nacional en medio de la guerra

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, generó polémica al emitir una felicitación oficial al pueblo ruso con motivo del Día Nacional de Rusia este 12 de junio.

El mensaje, que busca expresar respaldo a la sociedad rusa y fomentar “un compromiso constructivo” con Moscú, ha sido duramente criticado en redes sociales por activistas ucranianos y sectores pro-ucranianos que lo consideran un “insulto”.

Es la primera vez desde 2021 que Estados Unidos emite un comunicado oficial con motivo de esta fecha, lo que ha sido interpretado como un gesto diplomático en el marco de la intención del gobierno de Trump de reactivar negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania.

Así lo informó NewsWeek.

A greeting from Marco Rubio on “russia day” — a country waging a genocidal war against Ukraine — is an insult to the millions of Ukrainians who suffer daily from russian aggression. And it’s coming from the U.S. Secretary of State.

1/n pic.twitter.com/POWvCYniHc

— Roman Sheremeta 🇺🇸🇺🇦 (@rshereme) June 12, 2025