Conoce a Marco Antonio Solís Jr, el único hijo varón del Buki

Todos conocemos a su esposa Cristy Solís, pues frecuentemente en redes sociales lo vemos disfrutar de momentos junto a ella así como a lado de las dos hijas de ambos Marla y Alison Solís; sin embargo el músico tiene dos hijos más, una de ellas la tuvo con su exesposa Beatriz Adriana.

Se desconoce quién es la madre de Marco Antonio Solís Jr, el hijo mayor de ‘El Buki’, quizá no sabías que el intérprete de ‘Si no te hubieras ido’ tenía otro hijo a parte de las que ya se conocen dentro del medio, pues la vida del único varón de ‘El Buki’ no es tan pública y son escasos los detalles que se saben, lo anterior con información de Terra.