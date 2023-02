Marco Antonio Regil revela porqué dejó a su expareja y no se ha casado

Llegando a la conclusión que si tu pareja no tiene proyectos a futuro o hablan de su economía juntos, puede haber problemas, tal y como le pasó al presentador mexicano, quien después revelaría la razón por la que dejó a su expareja.

A través de YouTube, Marco Antonio Regil subió un podcast donde invitó al asesor de finanzas personales, Moris Dieck, en el video titulado “Si tu pareja no habla de dinero contigo, ¡Cuidado!”, ambos tuvieron una charla donde relacionaron el amor con el dinero.

Marco Antonio Regil es uno de los presentadores mexicanos más famosos que han habido, las personas lo describen como una persona muy carismática, sin embargo, en el amor parece que no ha sido así, pues reveló la razón por la que dejó a su expareja.

Marco Antonio Regil comenzó a hablar de su expareja

Mientras ambos seguían charlando y llegó un punto donde Marco Antonio empezó a hablar y relacionó el tema con una de sus exparejas, el presentador afirmó que nunca se casó con ella por “temas financieros” y mala comunicación.

Marco Antonio no se guardó nada y admitió que la razón por la que no llegó al altar en una ocasión fue porque ella quería que Marco la mantuviera, a lo que el presentador no estuvo de acuerdo y mostró su desaprobación al comentario.