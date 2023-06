Marco Antonio Regil da triste anuncio: «Tomé una decisión muy dolorosa»

«Hace unas semanas tomé una decisión muy dolorosa. Lo hice después de reconocer, con mucho pesar en mi corazón, que la mejor vida de Luna, mi Lunita, no se la puedo dar yo», compartió el famoso. Posteriormente, se dio a conocer lo que habría pasado con su perrita.

¿Qué fue lo que le pasó a su cachorra?

De acuerdo con el portal Yahoo, la perrita del conductor padecía la enfermedad llamada parvovirus, al percatarse Marco Antonio de su padecimiento, llamó al experto César Milán para que lo ayudara con el tratamiento de su cachorra, además de entrenarla de la mejor manera.

Regil compartió que no tenía muchas opciones para conservar a su perrita, pues se vio en la necesidad de tomar una difícil decisión: «Las opciones eran claras: quedarme con ella para no perderla, y sacrificar su felicidad y bienestar, o permitirle estar con una familia que le pudiese dar todo lo que yo no puedo en este momento de mi vida», compartió.