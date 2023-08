¿Está enfermo? Marco Antonio Regil confirma sospechas sobre su físico

Al parecer se encontraba cansado de recibir tantas críticas por su apariencia, no dudó más decidió mandar a callar a todos.

Marco Antonio Regil confirma sospechas

«Esta semana me criticaron por estar muy flaco, antes me decían que estaba muy gordo», comenzó escribiendo en Threads.

«También me dijeron que mi cabello natural se veía desarreglado, que me peine y me bañe», agregó el mexicano.

«De verdad que la fórmula para sufrir es querer complacer a todos», escribió Marco Antonio.

«Yo decido amarme flaco, gordo, con canas, sin canas, con el cabello recién cortado y sin corte y natural», terminó por decir.