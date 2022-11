“Y llegó la oportunidad de Rica, Famosa, Latina, de los productores, me conocían por el show que yo hice el inglés y me conocían por esos shows y me dice mira, ¿no quieres ser parte de Rica Famosa Latina? Porque estamos buscando nuevos personajes y creo que el tuyo estaría bueno porque eres como la Barbie humana, un personaje un poquito diferente, argentina. Y bueno, para mí fue un challenge, a mí me gustan los challenge, entonces acepté la invitación y la verdad que fue una de las mejores experiencias, porque gracias a Dios por fin puedo hablar en mi idioma, que es el idioma español, castellano y me siento como más en familia”.

Ahora Marcela Iglesias, mejor conocida como la Barbie humana, habla en exclusiva para Mundo Now y revela detalles sobre su estancia en el reality show : “Sí, bueno, me conocen como la Barbie humana debido a que hace unos años yo creé la primera plataforma de los muñecos humanos que se llamó Un show Plastic of Hollywood, que es un invento y una creación mía, de ahí yo me doy a conocer mundialmente por esa plataforma”.

Marcela Iglesias Rica Famosa Latina: Tus compañeras algunas no decían las cosas de frente, ¿eso es algo que también a ti te molesta?

“Yo prefiero, prefiero siempre una persona que aunque a mí no me molesta que me cuestionen, al contrario, si me estás cuestionando es porque estás interesado en conocer sobre mí y eso, ese interés ya denota que hay algo. Entonces la persona que no te preguntan nada, no están interesadas en ti, no les importas. Entonces, yo prefiero una persona que viene y me pregunta, me confronta antes que puede hacer un comentario por atrás mío”.

"Prefiero que me lo pregunte a mí y lo aclaramos si hay que aclarar algo y si no. Aparte me gustan las personalidades que no vienen con vueltas. Yo no pretendo ser una cosa que no soy. Sí, entonces me gustan las personas que realmente saben donde están parados con los pies en la tierra y no piensan que están allá en la estratosfera".