Marc Anthony se besa con amigo en pleno concierto

“Cuando llegas a casa después de 38 días de dar todo lo que tienes. Pase lo que pase. Muy bendecido!!! Y al equipo… No los cambiaría por nada del mundo. Si no saben de mí, estoy durmiendo”, escribió el cantante puertorriqueño, a quien de inmediato su novia, la modelo y exreina de belleza Nadia Ferreira, y el exfutbolista inglés David Beckham lo felicitaron por su logro: terminar su gira musical.

Con más de 12 millones de seguidores en su cuenta oficial de Instagram, muy lejos de los más de 200 millones que tiene su ex y madre de dos de sus hijos, Jennifer López ( JLo ), Marc Anthony compartió una fotografía donde se observan unos globos metálicos con la frase ‘You did it’ (‘Lo hiciste’).

Fue por medio de las redes sociales del programa de televisión Lo sé todo que se presentó un revelador video de apenas unos cuantos segundos de duración donde se observa claramente como el intérprete de temas como Ahora quien y Tu amor me hace bien ‘accede’ a la petición de su ser querido.

Se despide de España

“Gracias España, hasta la próxima, los amo”, escribió Marc Anthony para acompañar una publicación en la que aparece envuelto con la bandera de la ‘madre patria’ en el concierto que ofreció en el estadio de Gran Canaria y donde alternó con figuras de la talla del rapero madrileño C. Tangana.

Fue aquí donde el cantante puertorriqueño se animó a darle un beso a un amigo en pleno concierto, aunque muchos no veían venir lo que el artista estaba por hacer. Para que no te vayas, Yo trato, Te conozco bien, Tú me saliste y Que precio tiene el cielo fueron algunos temas que interpretó esa inolvidable noche.