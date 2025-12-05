Texas usará nuevos mapas electorales tras fallo de la Corte
Publicado el 12/05/2025 a las 17:03
- Corte Suprema avala mapas
- Texas usará nueva redistribución
- Debate nacional por representación
La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos autorizó este jueves el uso de los mapas electorales de Texas impulsados por legisladores republicanos para las elecciones intermedias de 2026.
El fallo revierte la decisión de un tribunal inferior que había bloqueado los mapas tras calificarlos como una forma de “manipulación racial”.
La medida restablece la posibilidad de que los comicios de noviembre de 2026 se lleven a cabo con la distribución distrital aprobada por el Congreso estatal.
La decisión se inscribe en un momento clave, cuando los plazos electorales comienzan a cerrarse.
Aval a los mapas electorales en Texas
US Supreme Court approves Texas’s Republican-friendly electoral map
➡️ https://t.co/wYfRdpRnAK pic.twitter.com/oMU59rhJX9
— FRANCE 24 English (@France24_en) December 5, 2025
Un tribunal federal había establecido que los mapas impulsados por los republicanos no podían utilizarse debido a su posible impacto en la representación de votantes de minorías.
Esa decisión dejó temporalmente impedida la aplicación de los mapas en las intermedias.
TE PUEDE INTERESAR: EE. UU. evalúa sumar más de 30 países al veto migratorio
Con la resolución de la Corte Suprema, los legisladores republicanos recuperaron margen legal para que se empleen las nuevas circunscripciones.
El máximo tribunal otorgó además una nueva fecha límite: el 8 de diciembre, cuando deberán presentarse oficialmente las candidaturas para los distintos cargos públicos en Texas. Ese plazo marca el inicio formal de la contienda política rumbo a 2026.
Un fallo en línea con decisiones previas
La Corte Suprema permite que Texas use el mapa del Congreso respaldado por Trump en las elecciones intermediashttps://t.co/KKdO03KJAQ
— CNN en Español (@CNNEE) December 5, 2025
El fallo se suma a una serie de resoluciones favorables a la Administración del presidente Donald Trump en el ámbito judicial.
La Corte ha tramitado múltiples casos mediante procedimientos de emergencia.
En estos expedientes, las decisiones se adoptan sin argumentos orales y tienen un carácter provisional.
Críticos y analistas han denominado a este conjunto de decisiones como el “expediente en la sombra”.
Señalan que estas resoluciones temporales pueden generar efectos duraderos en procesos políticos y jurídicos.
La autorización a Texas se integra a esa lista de decisiones claves, en un contexto de crecientes disputas por la redistribución electoral.
Un debate que supera a Texas
Texas no es el único estado que vive controversias por la reorganización de sus distritos electorales.
Carolina del Norte, Missouri, Florida y Ohio han aprobado también mapas que favorecen al Partido Republicano.
Estos cambios han profundizado el debate nacional sobre la equidad en la representación legislativa.
La discusión se centra en cómo la redistribución puede influir en los resultados electorales de 2026.
Voces críticas han advertido que estas estrategias podrían modificar el equilibrio político en la Cámara de Representantes.
La decisión de la Corte Suprema añade presión sobre otros estados con litigios en curso.
El impacto final se conocerá conforme avancen las campañas y se definan las candidaturas bajo las nuevas reglas.