Texas usará nuevos mapas electorales tras fallo de la Corte

Corte Suprema avala mapas

Texas usará nueva redistribución

Debate nacional por representación

La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos autorizó este jueves el uso de los mapas electorales de Texas impulsados por legisladores republicanos para las elecciones intermedias de 2026.

El fallo revierte la decisión de un tribunal inferior que había bloqueado los mapas tras calificarlos como una forma de “manipulación racial”.

La medida restablece la posibilidad de que los comicios de noviembre de 2026 se lleven a cabo con la distribución distrital aprobada por el Congreso estatal.

La decisión se inscribe en un momento clave, cuando los plazos electorales comienzan a cerrarse.

Aval a los mapas electorales en Texas

Un tribunal federal había establecido que los mapas impulsados por los republicanos no podían utilizarse debido a su posible impacto en la representación de votantes de minorías.

Esa decisión dejó temporalmente impedida la aplicación de los mapas en las intermedias.

Con la resolución de la Corte Suprema, los legisladores republicanos recuperaron margen legal para que se empleen las nuevas circunscripciones.

El máximo tribunal otorgó además una nueva fecha límite: el 8 de diciembre, cuando deberán presentarse oficialmente las candidaturas para los distintos cargos públicos en Texas. Ese plazo marca el inicio formal de la contienda política rumbo a 2026.